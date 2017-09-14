Более 3,5 тыс. волонтеров приняли участие в экологическом марафоне "Норникеля"

ТАСС, 14 сентября. Свыше 3,5 тыс. волонтеров участвовали в корпоративном экомарафоне "Норникеля" "ПонесЛось!", сообщили в четверг пресс-служба компании.

"За время проведения экомарафона, с мая по сентябрь 2017 года, сотрудники "Норникеля" провели более 70 экологических акций разного масштаба, высадили более 1 тыс. деревьев и кустарников. Всего в проекте было задействовано более 3,5 тыс. волонтеров", - сообщили в компании.

Волонтеры благоустраивали парковые зоны и природные заповедники страны, проводили эколого-просветительские занятия, собирали мусор. В этом году к экологическим инициативам "Норникеля" присоединились представители крупных российских компаний и организаций, в частности Фонда дикой природы (WWF).

Лучшим волонтерским командам компания вручила денежные сертификаты номиналом от 50 до 100 тыс. рублей. Эти средства будут использованы для организации новых экологических акций. В середине сентября самые активные участники экомарафона отправятся на экослет волонтеров компании в Лапландский заповедник.

2017-й год объявлен Годом экологии в России, а также Годом особо охраняемых природных территорий.