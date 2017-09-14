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Торгпред РФ в Нидерландах госпитализирован в Москве

Общество
14 сентября, 20:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Как сообщили в Минэкономразвития, врачи борются за жизнь Александра Черевко

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Торгпред России в Нидерландах Александр Черевко доставлен в Москву спецбортом МЧС и в настоящее время госпитализирован. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

"Спецборт МЧС с торговым представителем России в Нидерландах Александром Черевко, которого экстренно эвакуировали из Амстердама в тяжелом состоянии, приземлился в Москве. Александр Черевко госпитализирован. Врачи борются за его жизнь", - сообщило ведомство.

Ранее посол России в Нидерландах Александр Шульгин сообщил ТАСС, что Черевко находится в тяжелом состоянии и эвакуирован для прохождения лечения в России. По его словам, торгпред попал в больницу в начале августа. Во время лечения появились осложнения, связанные с диагностированным у него основным заболеванием.

Несмотря на предпринимавшиеся меры лечения, его состояние ухудшилось, и примерно десять дней назад он был переведен в палату интенсивной терапии и подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Ситуация была стабильно тяжелой вплоть до 12 сентября, когда голландские врачи заявили, что не видят дальнейших перспектив в борьбе за жизнь пациента, и сообщили о намерении отключить его от систем жизнеобеспечения 13 сентября, информировал посол.

Посольство обратилось в МИД Нидерландов с просьбой помочь в организации гуманитарной эвакуации Черевко. Спецборт МЧС прибыл в Амстердам в 12:25 по местному времени (13:25 мск), после чего торгпреда доставили на борт самолета.

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