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В День единства народов Дагестана в Дербенте пройдут концерты и соревнования канатоходцев

Общество
15 сентября, 0:49 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 15, сентября. /ТАСС

Праздничные мероприятия начнутся хороводом "Дружба народов", в котором примут участие более 200 танцоров

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МАХАЧКАЛА, 15 сентября. /ТАСС/. День единства народов Дагестана отметят в пятницу в Дербенте концертами и соревнованиями канатоходцев, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

"15 сентября в Дербенте отметят День единства народов Дагестана и завершат празднование 2000-летнего юбилея города", - сказал собеседник агентства.

Праздничные мероприятия будут проходить по всему городу, они начнутся хороводом "Дружба народов" с участием более 200 танцоров из хореографических и фольклорных коллективов. Состоятся также соревнования канатоходцев "Пехлеван" с участием воспитанников республиканских школ циркового искусства и группы канатоходцев "Гунар" Магарамкентского района республики.

Будет работать арт-площадка "Наследники" с участием молодых художников из центров традиционной культуры народов России.

Гости и жители города смогут посетить выставку народных художественных промыслов. Более 30 предприятий и индивидуальные предприниматели продемонстрируют оригинальные изделия ювелирного и оружейного искусства, изделия с инкрустацией металлом по дереву, резьбы по камню и дереву, керамику, ковры и другие предметы ремесленного искусства. Для всех желающих мастера-ремесленники в национальной одежде проведут мастер-классы.

Вечером на городской набережной состоится гала-концерт "Песни и танцы моего народа" с участием фольклорных хореографических коллективов, исполнителей народной песни. Завершится вечер музыкально-театрализованным представлением "Хроника тысячелетий "Гончарный круг Дагестана: от Дербентской крепости до ворот Кремля".

День единства народов Дагестана

День единства народов Дагестана - республиканский праздник, который отмечается ежегодно 15 сентября, начиная с 2011 года, для объединения и консолидации многонациональной республики. Дата приурочена к победе объединившихся против общего врага - Надир-шаха - народов Дагестана в 1741 году. Всего в республике проживают представители более чем 60 национальностей.

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