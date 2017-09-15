В День единства народов Дагестана в Дербенте пройдут концерты и соревнования канатоходцев

И снова Кокорин: Зенит" разгромил "Вардар" в матче Лиги ЕвропыСпорт 15 сентября, 1:55
Фурсенко: футболисты "Зенита" должны побеждать в каждом матче Лиги ЕвропыСпорт 15 сентября, 1:22
КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией в сторону Тихого океанаМеждународная панорама 15 сентября, 1:13
Манчини: "Зенит" показал практически идеальный футбол в матче с "Вардаром"Спорт 15 сентября, 1:11
Летчики ВКС РФ за неделю пять раз поднимались на перехват иностранных самолетовАрмия и ОПК 15 сентября, 1:06
Ригони: "Зенит" постарается продолжить победную поступь в Лиге ЕвропыСпорт 15 сентября, 1:02
"Арсенал" победил "Кельн" в матче Лиги ЕвропыСпорт 15 сентября, 0:55
"Арсенал" и "Динамо" откроют 10-й тур чемпионата России по футболуСпорт 15 сентября, 0:55
Касперский готов ответить в Конгрессе США на вопросы по поводу его компанииМеждународная панорама 15 сентября, 0:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАХАЧКАЛА, 15 сентября. /ТАСС/. День единства народов Дагестана отметят в пятницу в Дербенте концертами и соревнованиями канатоходцев, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.
"15 сентября в Дербенте отметят День единства народов Дагестана и завершат празднование 2000-летнего юбилея города", - сказал собеседник агентства.
Праздничные мероприятия будут проходить по всему городу, они начнутся хороводом "Дружба народов" с участием более 200 танцоров из хореографических и фольклорных коллективов. Состоятся также соревнования канатоходцев "Пехлеван" с участием воспитанников республиканских школ циркового искусства и группы канатоходцев "Гунар" Магарамкентского района республики.
Будет работать арт-площадка "Наследники" с участием молодых художников из центров традиционной культуры народов России.
Гости и жители города смогут посетить выставку народных художественных промыслов. Более 30 предприятий и индивидуальные предприниматели продемонстрируют оригинальные изделия ювелирного и оружейного искусства, изделия с инкрустацией металлом по дереву, резьбы по камню и дереву, керамику, ковры и другие предметы ремесленного искусства. Для всех желающих мастера-ремесленники в национальной одежде проведут мастер-классы.
Вечером на городской набережной состоится гала-концерт "Песни и танцы моего народа" с участием фольклорных хореографических коллективов, исполнителей народной песни. Завершится вечер музыкально-театрализованным представлением "Хроника тысячелетий "Гончарный круг Дагестана: от Дербентской крепости до ворот Кремля".
День единства народов Дагестана - республиканский праздник, который отмечается ежегодно 15 сентября, начиная с 2011 года, для объединения и консолидации многонациональной республики. Дата приурочена к победе объединившихся против общего врага - Надир-шаха - народов Дагестана в 1741 году. Всего в республике проживают представители более чем 60 национальностей.