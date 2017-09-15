Камень из арктического Норильска станет частью мемориала "Стена скорби" в Москве

КРАСНОЯРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Камень с мемориала "Норильская Голгофа" станет частью общенационального мемориала "Стена скорби" в Москве, сообщила в пятницу пресс-служба мэрии Норильска.

"Камень с мемориала "Норильская Голгофа", находящегося на месте массовых захоронений жертв политических репрессий с 1935 по 1956 годы, станет частью общенационального монумента", - говорится в сообщении.

Фонд Памяти в этом году объявил о сборе природных камней, которые будут использоваться для мощения пространства вокруг мемориала. "Мы сразу откликнулись на просьбу. Наша трудная норильская история должна быть обязательно весомо представлена в проекте. Сотрудники музея выехали на территорию у подножия горы Шмидта, где и был найден нужный камень", - сообщила директор МВК "Музей Норильска" Наталья Федянина.

"Стена скорби" - это бронзовый горельеф, состоящий из безликих человеческих фигур. Пространство вокруг монумента будет вымощено природным камнем, привезенным из разных мест нашей страны, чья история тесно связана с репрессиями ХХ века.

Природные камни, собранные Фондом Памяти, будут переданы в мастерскую автора проекта. Первый общенациональный монумент "Стена скорби" будет открыт в Москве, на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца, 30 октября 2017 года, в День памяти жертв политических репрессий.