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Центр реабилитации инвалидов закрыт на курорте "Роза Хутор" из-за отсутствия сертификации

Общество
15 сентября, 16:01 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 15, сентября. /ТАСС

Основатель центра "Энергия жизни" Андрей Баталов отметил, что центр временно прекратил работу до подбора другой площадки

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СОЧИ, 15 сентября. /ТАСС/. Реабилитационный центр для детей-инвалидов, обучающий пациентов с детским церебральным параличом кататься на горных лыжах, в предстоящем зимнем сезоне не будет работать из-за конфликта с руководством горнолыжного курорта. Об этом в пятницу сообщил ТАСС основатель и руководитель центра "Энергия жизни" Андрей Баталов.

В пресс-службе горного курорта "Роза Хутор", где размещался центр, причиной расторжения договора назвали отсутствие сертификата на применяемую методику.

"До конца сентября нас обязали освободить занимаемые центром помещения, в том числе те, что мы арендовали у курорта "Роза Хутор", - сказал Баталов. По его словам, свою деятельность центр прекратит временно, до подбора другой подходящей площадки. Также в планах - продолжить набор детей в секцию следж-хоккея.

Центр "Энергия жизни" работает с 2015 года и специализируется на занятиях горнолыжным спортом с маломобильными детьми-инвалидами. В том числе применяется специальное устройство-вертикализатор, позволяющий людям с инвалидностью уверенно держаться на лыжах. Ежегодно в зимний сезон в центр проводил занятия для 15-20 детей.

Позиция горнолыжного курорта

В пресс-службе горнолыжного курорта "Роза Хутор" ТАСС пояснили, что причиной расторжения контракта стало отсутствие у методики работы с детьми-инвалидами, применяемой сотрудниками центра "Энергия жизни", соответствующей сертификации.

"С самого начала работы со стороны курорта неоднократно озвучивалась единственная просьба - о сертификации методики уполномоченным государственным органом. На сегодняшний день это остается основным и по сути единственным условием продолжения и развития данной деятельности на "Роза Хутор", - отметил представитель горного комплекса.

Там также отметили, что помещения на курорте были предоставлены центру для занятий с небольшой группой детей до пяти человек на некоммерческой основе, в том числе для доработки и совершенствования программы реабилитации.

"Для этого в течение двух лет безвозмездно предоставлялось помещение в здании Горного приюта, учебные склоны и сезонные ски-пассы. Еще одно помещение, площадью 211 кв. м на территории Горной Олимпийской деревни, для иной коммерческой деятельности Баталову было сдано в аренду по символической цене", - добавили в пресс-службе курорта.

В "Розе Хутор" подчеркнули, что готовы продолжать поддерживать реабилитацию детей-инвалидов с партнерами, имеющими соответствующую сертификацию.

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