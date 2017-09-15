Федотов назвал актуальным проект, разрешающий судам восстанавливать в правах усыновителей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов считает актуальным проект закона, разрешающий судам рассматривать дела о восстановлении в родительских правах усыновителей.

"Такой законопроект не может быть неактуальным, потому что он закрывает правовую неопределенность", - сказал правозащитник ТАСС в пятницу, комментируя решение профильного комитета Госдумы, рекомендовавшего отклонить инициативу ввиду ее якобы неактуальности.

Проект закона был разработан и внесен в Госдуму в ноябре 2013 года группой депутатов от "Единой России" и "Справедливой России".

В пояснительной записке авторы отмечали, что в действующей редакции Семейного кодекса РФ возможность восстановления в родительских правах бывших усыновителей не предусмотрена. Эта процедура возможна лишь для кровных родителей.

"Таким образом, у детей, в случае отмены усыновления, отсутствует возможность возврата в семью бывшего усыновителя", - указывали парламентарии. При этом, заявляли они, необходимо учитывать, что на практике возникают ситуации, когда судом производится отмена усыновления в связи с обстоятельствами, наступление которых явилось трагической случайностью или стечением обстоятельств, а отсутствие вины усыновителя устанавливается уже после вынесения решения суда об отмене усыновления.

"Приравнивать усыновителей к кровным родителям мы считаем правильно, тем более, что существует и тайна усыновления, их надо полностью приравнять, а пробел в законодательстве ликвидировать", - подчеркнул глава СПЧ. Он добавил, что "Совет пока не занимался этой проблемой, но готов поддержать инициаторов законопроекта".

Решение комитета

Член профильного комитета Госдумы Надежда Колесникова, выступившая докладчиком по законопроекту, заявила, что разработчики имели "благое намерение помочь людям, если они изменили свое поведение, вернуться к своим правам усыновителя". "Но когда анализировалась судебная практика, стало понятно, что лишение прав усыновителей имеет очень серьезные основания, и восстановление таких прав практически нереально", - отметила она. По словам депутата, "случаев восстановления прав в судебном порядке за несколько лет - единицы".

Кроме этого, добавила Колесникова, "в течение многих лет процесс усыновления отработан". "Поэтому такой закон сейчас неактуален, возвращаться к этому законопроекту смысла нет", - подчеркнула она.

Депутат также сообщила, что все инициаторы законопроекта отозвали свое авторство.

"Дело Агеевых"

В пояснительной записке разработчики в качестве примера приводили так называемое дело Агеевых - об отмене усыновления двух детей супругами Антоном и Ларисой Агеевыми в 2009 году, после того, как в СМИ разгорелся скандал в связи с обвинением пары в жестоком обращении с одним из детей. Публикации и телерепортажи появились после того, как трехлетний приемный сын Агеевых был доставлен с ожогами в одну из больниц. История вызвала широкий общественный резонанс. Сами супруги отвергали все обвинения в жестоком обращении с детьми и ненадлежащем исполнении обязанностей по их содержанию и воспитанию. В ноябре 2010 года Видновский городской суд Московской области приговорил Ларису Агееву к одному году и восьми месяцам исправительных работ за истязание приемного ребенка, ее муж был полностью оправдан.

Позднее ЕСПЧ признал необоснованным и нарушающим Европейскую конвенцию по правам человека решение российского суда об отмене усыновления двух сирот Агеевыми. Как ранее сообщала адвокат супругов Надежда Ермолаева, ЕСПЧ "признал нарушение статьи 8-й Европейской конвенции о правах человека, усмотрев в деятельности российских властей необоснованное вмешательство в семейную жизнь. В частности, решение об отмене усыновления было признано необоснованным". Кроме того, по ее словам, Россия должна выплатить супругам Агеевым €55 тыс.: €25 тыс. Антону Агееву и €30 тыс. - Ларисе Агеевой, а также возместить им €12 тыс. судебных издержек.