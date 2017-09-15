Штраф за нарушение правил фотосъемки в самолете может быть увеличен в 10 раз

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Минюст РФ предлагает увеличить в 10 раз штраф за нарушение правил фото- и видеосъемки на борту самолетов - до 1 тыс. рублей. Соответствующая норма содержится в законопроекте "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (в части усиления административной ответственности за совершение противоправных деяний на воздушном транспорте)", сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста России.

Согласно ч. 4 ст. 11.17 КоАП нарушение правил фотографирования, видео- и киносъемки либо пользования средствами радиосвязи с борта воздушного судна влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 100 рублей с конфискацией пленки. "Законопроектом предполагается уточнение санкции ч. 4 ст. 11.17 КоАП путем замены ее административным штрафом в размере 1 тыс. рублей с конфискацией материального носителя, содержащего фото и видеоматериалы, или без таковой", - подчеркнули в Минюсте.