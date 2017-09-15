Во Франции откроется музей автора статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Музей, посвященный творчеству Поля Ландовски (1875-1961), автора наиболее знаменитой достопримечательности Бразилии - статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро - откроется в Булони-Бийанкур (департамент О-де-Сэн), на родине французского скульптора. Как сообщает агентство France Presse, своих первых посетителей экспозиция будет ждать уже 16 и 17 сентября.

В мэрии города уже подчеркнули, что это будет единственный в своем роде музей, объединивший основные работы известного художника.

Поль Ландовски создал внушительную коллекцию скульптур, которые можно увидеть в Париже и других столицах. Свою известность он приобрел в 1906 году благодаря композиции "Сыновья Каина", установленной в саду Тюильри в Париже. Выполненная в бронзе на каменном пьедестале, она изображает пастуха Джебеля, поэта Джубала и кузнеца Тувал-Каина. Французскую столицу также украшают статуя святой Женевьевы на мосту Турнель, гробница маршала Фоша и другие его произведения.

Скульптор проживал в Булонь-Бийанкур с 1906 года вплоть до своей смерти 31 марта 1961 года. Теперь городок может похвастаться коллекциями сразу двух крупных деятелей культуры - Поля Ландовски и Поля Бельмондо - известного французского скульптора XX века, отца знаменитого актера театра и кино Жан-Поля Бельмондо.

Поль Ландовски родился в 1875 году в Париже в семье польского беженца. Прославился на весь мир благодаря статуе Христа-Искупителя, которую он возвел в сотрудничестве с бразильским инженером Эйтором да Силва Коштой. Согласно некоторым источникам, Ландовски спроектировал голову и ладони Христа. Скульптор получил золотую медаль на Конкурсе искусств на летних Олимпийских играх 1928 года. В период с 1933 по 1937 год Поль Ландовски возглавлял Французскую академию искусств в Риме.