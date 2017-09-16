В Адыгее капитально отремонтируют детский сад и школу

МАЙКОП, 16 сентября. /ТАСС/. Детский сад № 28 "Теремок" в поселке Первомайском и СОШ № 7 в поселке Каменномостском Майкопского района, на состояние которых поступили жалобы президенту России от родителей детей, будут капитально отремонтированы, газифицированы и приведены в надлежащий вид, сообщили в пресс-службе главы республики.

"Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совершил рабочую поездку в рамках исполнения поручения президента России, осмотрел здание дошкольного учреждения и школы, пообщался с их коллективами. Построенное в 1975 году здание детсада, в котором сегодня воспитываются 67 малышей, ни разу капитально не ремонтировалось, по этому учреждению в адрес президента России поступило два обращения. Есть много проблем и в поселковой школе. Все они будут устранены, здания капитально отремонтируют", - сказали в пресс-службе.

Заведующая детского сада Татьяна Старицкая рассказала, что во время сильных дождей вода заливает территорию учреждения. Неприятные запахи из-за переполняющейся канализации, постоянная сырость в помещениях - все это создает угрозу здоровью детей. Для решения проблемы нужны значительные средства: необходимо обеспечить водоотведение, сделать капитальный ремонт канализации, подключить детсад к газоснабжению, заменить систему отопления и модернизировать котельную. Окна и двери также пришли в негодность, проваливаются полы.

Школу № 7 в поселке Каменномостском, построенную в 1962 году, посещают 654 ребенка, гимнастический зал здесь устроен в приспособленном помещении, крыша одного из корпусов требует ремонта, второго - замены кровли, отсутствует газоснабжение. В ходе обсуждения проблем руководитель региона призвал работающих в поселке бизнесменов взять шефство над данной школой и постепенно привести ее в соответствие с нормами, при этом регион также не останется в стороне от этой работы. В первую очередь будет заменена кровля на одном из корпусов и подключен газ, пояснили в пресс-службе.

"За решением стратегических задач мы не всегда замечаем частные моменты и в этом рассчитываем на поддержку населения - обращения жителей позволяют оголять актуальные проблемы. Сегодня мы вывели работу с обращениями граждан на качественно новый уровень, я ставлю их на жесткий контроль. Результаты уже говорят за себя: с начала года в адрес уполномоченного по правам человека в РА стало поступать на 40% меньше жалоб. Это говорит о том, что люди были услышаны до того, как возникла необходимость обращаться к уполномоченному, их вопросы были решены", - цитирует Кумпилова пресс-служба.