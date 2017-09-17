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Митинг в защиту животных в Омске собрал около 300 человек

Общество
17 сентября, 13:02 UTC+3 ОМСК ОМСК 17, сентября. /ТАСС

Организаторы акции выступают за расширение понятия "жестокое обращение с животными"

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ОМСК, 17 сентября. /ТАСС/. Около 300 жителей Омска приняли участие в митинге в защиту животных в рамках всероссийской акции "Закон нужен сейчас", посвященной скорейшему принятию законопроекта "Об ответственном обращении с животными". Об этом ТАСС в воскресенье сообщила организатор митинга в Омске, директор благотворительного фонда помощи животным "Общий мир" Елена Олюнина.

"По нашим оценкам, в митинге 16 сентября приняли участие более 300 человек. Цель акции - привлечь внимание вышестоящих инстанций для скорейшего рассмотрения и принятия закона. Мы каждой в отдельности не позвоним, не попросим, письмо не направим депутатам, но сказать, что люди по всей стране ждут принятия этого закона, нужно, поэтому выбрана форма такого публичного выступления, публичного заявления", - сказала она.

Всероссийская акция "Закон нужен сейчас" проходит в городах страны 16 и 17 сентября. Ее организаторы отмечают, что российское законодательство должно рассматривать животных как существ, которым свойственно испытывать эмоции и физические страдания. Они предлагают расширить понятие "жестокое обращение с животными".

Олюнина пояснила, что этот закон ждут уже 17 лет. По ее словам, ни в одном законодательном постановлении не прописано, что представляют собой животные, а в Гражданском кодексе фигурирует как имущество человека. "Но никаких емкий и четких характеристик, что, например, животные испытывают боль, способны реагировать на окружающую действительность, на действия", - добавила она.

По словам Олюниной, в настоящее время бездомных животных вылавливают на улицах, после чего через определенное время их усыпляют. "Нет варианта отдать их добровольцам на постоянное содержание, нет обязанности распространять информацию в интернете об отловленных животных, чтобы кто-то из них мог найти хозяина, а ведь такая практика существует, и она достаточно успешна. Кроме того, по нашему мнению, наиболее оптимальным вариантом регулирования численности является стерилизация. Например, в Омске выделяется в сезон 1 млн рублей на отлов и усыпление животных, эти деньги могли быть направлены на стерилизацию", - рассказала Олюнина.

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