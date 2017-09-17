Более 5 тыс. жителей Брянска приняли участие в закладке послания потомкам

Ребров: "Спартак" не имеет права упускать победу в таких матчах, как с "Тосно"Спорт 17 сентября, 16:15
Тигиев: футболисты "Спартака" могли расслабиться и потерять концентрацию в игре с "Тосно"Спорт 17 сентября, 16:01
Промес: футболисты "Спартака" должны вместе пережить неудачу в матче с "Тосно"Спорт 17 сентября, 15:59
Мостовой: многие футболисты "Спартака" еще не отошли от эйфории после чемпионстваСпорт 17 сентября, 15:55
У футболиста "Спартака" Тигиева подозрение на серьезную травму коленаСпорт 17 сентября, 15:53
Багдад и Москва спустя 13 лет возобновили прямое авиасообщениеЭкономика и бизнес 17 сентября, 15:51
Эксперт: ничья в бою Головкин - Альварес является закономернойСпорт 17 сентября, 15:50
Даниил Квят сошел в гонке Гран-при СингапураСпорт 17 сентября, 15:45
Каррера заявил, что у футболистов "Спартака" нет психологических проблемСпорт 17 сентября, 15:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЯНСК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Более 5 тыс. жителей Брянска приняли участие в церемонии закладки "капсулы времени" с посланием жителям города, которые должны вскрыть и прочитать это обращение через 50 лет. Об этом в воскресенье сообщили корреспонденту ТАСС в администрации Брянска.
"Пять тысяч жителей Брянска выстроились живой цепью длиной почти в 5 км, передавая из рук в руки "капсулу времени", где находится послание нынешних жителей города потомкам, которые будут жить в Брянске через 50 лет", - сообщила представитель городской администрации.
Цепочка тех, кто принимал участие в передачи капсулы, растянулась от площади Партизан до площади Воинской Славы. Первым капсулу принял губернатор Брянской области Александр Богомаз, а дальше титановый цилиндр с посланием потомкам передавали юные участники творческих коллективов, победители научных олимпиад, активисты общественных движений, почетные граждане города и многие другие.
Капсула была заложена в основание мемориала "Курган Бессмертия" - 30-метрового холма с памятником, возведенным в 1967 году. Тогда в основание памятника была заложена аналогичная капсула с посланием "от комсомольцев 1960-х годов будущим поколениям", напомнили в администрации Брянска. Предыдущая капсула также была заложена на 50 лет и была вскрыта 9 мая этого года.
Комсомольцы Брянска завещали своим потомкам "никогда не забывать героического прошлого партизанского края (Брянск был одним из центров партизанского движения во время войны - прим. ТАСС), всегда помнить какой ценой досталась свобода нашим дедам". Жители Брянска в новой капсуле просили будущие поколения "делать все зависящее, чтобы на планете никогда не повторилась война". "Храните мир, не потеряйте вечные человеческие ценности, берегите родителей, храните любовь к детям, семейный очаг, несите добро окружающим, и помните - вы дети России. Помните то, что во все века делало нас великим и сильным народом", - говорится в нынешнем послании, которое жители Брянска вскроют в 2067 году.
Закладка "капсулы времени" состоялась в день города, который отмечается в связи с освобождением Брянска 17 сентября 1943 года от фашистской оккупации. Праздничные мероприятия проходят во всех районах города, вечером на площади Воинской Славы запланирован концерт Олега Газманова и праздничный фейерверк.