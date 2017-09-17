Более 5 тыс. жителей Брянска приняли участие в закладке послания потомкам

БРЯНСК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Более 5 тыс. жителей Брянска приняли участие в церемонии закладки "капсулы времени" с посланием жителям города, которые должны вскрыть и прочитать это обращение через 50 лет. Об этом в воскресенье сообщили корреспонденту ТАСС в администрации Брянска.

"Пять тысяч жителей Брянска выстроились живой цепью длиной почти в 5 км, передавая из рук в руки "капсулу времени", где находится послание нынешних жителей города потомкам, которые будут жить в Брянске через 50 лет", - сообщила представитель городской администрации.

Цепочка тех, кто принимал участие в передачи капсулы, растянулась от площади Партизан до площади Воинской Славы. Первым капсулу принял губернатор Брянской области Александр Богомаз, а дальше титановый цилиндр с посланием потомкам передавали юные участники творческих коллективов, победители научных олимпиад, активисты общественных движений, почетные граждане города и многие другие.

Капсула была заложена в основание мемориала "Курган Бессмертия" - 30-метрового холма с памятником, возведенным в 1967 году. Тогда в основание памятника была заложена аналогичная капсула с посланием "от комсомольцев 1960-х годов будущим поколениям", напомнили в администрации Брянска. Предыдущая капсула также была заложена на 50 лет и была вскрыта 9 мая этого года.

Комсомольцы Брянска завещали своим потомкам "никогда не забывать героического прошлого партизанского края (Брянск был одним из центров партизанского движения во время войны - прим. ТАСС), всегда помнить какой ценой досталась свобода нашим дедам". Жители Брянска в новой капсуле просили будущие поколения "делать все зависящее, чтобы на планете никогда не повторилась война". "Храните мир, не потеряйте вечные человеческие ценности, берегите родителей, храните любовь к детям, семейный очаг, несите добро окружающим, и помните - вы дети России. Помните то, что во все века делало нас великим и сильным народом", - говорится в нынешнем послании, которое жители Брянска вскроют в 2067 году.

Закладка "капсулы времени" состоялась в день города, который отмечается в связи с освобождением Брянска 17 сентября 1943 года от фашистской оккупации. Праздничные мероприятия проходят во всех районах города, вечером на площади Воинской Славы запланирован концерт Олега Газманова и праздничный фейерверк.