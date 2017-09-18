Экологи создадут рабочую группу по привлечению ГЧП в развитие туризма в Арктике

ТАСС, 18 сентября. Экологическая палата РФ начала формирование рабочей группы, которая займется разработкой стратегий развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и использования государственно-частного партнерства (ГЧП) в этих целях, и в частности, для реализации туристических проектов. Первое заседание рабочей группы запланировано в ноябре, сообщил в понедельник ТАСС советник сопредседателя, член экспертного совета Экологической палаты России Александр Воротников.

"Вопросами создания и функционирования ООПТ занимаются в основном специалисты-экологи. Вовлечение в управление экономистов и менеджеров позволит получать результат от рекреационного использования ООПТ, развивать туризм. Именно поэтому создается рабочая группа по использованию ГЧП", - отметил он.

Как уточнил собеседник агентства, рабочая группа будет взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти, в нее войдут не только эксперты федерального уровня, но и представители регионов. Провести первое заседание планируется в ноябре. Специалисты планируют выработать механизм, по которому ООПТ приобретут значение экономического ресурса региона, что особенно важно в малонаселенных территориях, таких как Арктика.

"Основной моделью реализации ГЧП на охраняемых территориях должно стать концессионное соглашение. Таким образом, в той же Арктике может создаваться туристическая инфраструктура, реализовываться проекты распределенной энергетики. Учитывая стоимость строительства в отдаленных регионах и суровую природу, это необходимо делать совместными усилиями государства и бизнеса", - отметил Воротников.

По данным Экологической палаты России, в стране насчитывается более 15 тыс. ООПТ различных категорий, статуса и режимов охраны, общая площадь которых занимает около 12% территории страны. В границах российской части Арктического региона создано 28 ООПТ федерального значения, общая площадь которых составляет 22,5 млн га, в том числе морская акватория - 6,5 млн га.