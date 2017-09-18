В Ивановской области проверят техническое состояние зданий школ старше 50 лет

ТАСС, 18 сентября. Власти Ивановской области проведут проверки технического состояния зданий школ старше 50 лет после обрушения несущих конструкций в лицее города Заволжска. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе областного правительства.

16 сентября в здании лицея 1951 года постройки в городе Заволжске произошло обрушение несущей конструкции в зоне досуга на втором этаже. В результате ЧП никто не пострадал.

"Глава региона Павел Коньков также дал поручение о проведении совместно со службой стройнадзора инвентаризации технического состояния зданий образовательных организаций со значительным - более 50 лет, сроком эксплуатации", - уточнили в пресс-службе.

По данным правительства региона, в здании, где произошло обрушение, обучались 360 детей 1-4 классов. С 18 сентября их переведут в другое здание лицея, где они будут учиться вместе со старшими классами. Причины происшествия устанавливает специальная межведомственная комиссия, которая также даст оценку о возможности дальнейшей эксплуатации здания.

Всего на территории Ивановской области находится более 300 школ.