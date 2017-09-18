Ямал представил проекты "Кочевая школа" и "Рабочие кадры для Арктики" на конкурс АСИ

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ТАСС, 18 сентября. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) представил 16 проектов на Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития, который проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ). В числе заявленных проектов - "Кочевая школа" и "Рабочие кадры для Арктики", сообщили в пресс-службе правительства региона.
По данным департамента, Ямал представил 16 проектов в шести из семи возможных номинаций.
"Готов побороться за призовые места департамент образования ЯНАО с "Кочевой школой", а также проект "Рабочие кадры для Арктики", в рамках которого 148 выпускников ямальских учреждений среднего профессионального образования продемонстрировали уровень подготовки, соответствующий стандартам WorldSkillsRussia, а 355 студентов от округа обучаются по договорам целевого обучения по профильным специальностям в университетах страны", - сказали в департаменте.
По данным пресс-службы, в туристической номинации представлены город Муравленко, Приуральский и Надымский районы. Они презентуют туристический комплекс "Сопка", проект "Дорога памяти" - экскурсии по 501-й стройке ГУЛАГа - и этнографическое стойбище "Княжьи юрты". "В номинации "Развитие человеческого потенциала" представлен благотворительный марафон "Лето", который позволил за 18 лет собрать больше 50 млн руб. на оздоровление 4 тыс. детей из Надымского района и другие", - уточнили в пресс-службе. Результаты конкурса будут объявлены на Российском инвестиционном форуме Сочи - 2018.
В ЯНАО шесть лет действует проект "Кочевая школа", в настоящий момент в тундре работают 22 образовательные организации: 17 детских садов и пять школ. В них обучаются более 200 детей. Учителя либо живут вместе с оленеводами в чумах, постоянно передвигаются за стадом по тундре, либо приезжают несколько раз в неделю на снегоходах или вездеходах в стойбище, чтобы проводить занятия.
Раньше детям оленеводов и рыбаков коренных малочисленных народов Севера приходилось в семилетнем возрасте покидать родителей, на девять месяцев в году их забирали в школы-интернаты.