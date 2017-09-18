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Победившие в экологических уроках "Единой России" школьники поедут в октябре в "Артек"

Общество
18 сентября, 14:13 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 18, сентября. /ТАСС

Всего в рамках Года экологии в России провели более 45 тыс. уроков, посвященных охране окружающей среды

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ОРЕНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Победившие в экологических уроках, проводимых партией "Единая Россия" в рамках Года экологии, 250 школьников поедут в октябре на отдых в Крым в международный детский центр "Артек". Об этом сообщил в понедельник журналистам в ходе рабочей поездки в Оренбург первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Акция по проведению в школах Всероссийского экологического урока "Сделаем вместе!" в рамках партийного проекта "Единой России" "Экология России" стартовала в марте. В уроках приняли участие более 2 млн школьников, по всей стране в рамках Года экологии было проведено более 45 тыс. экологических уроков в 18 тыс. общеобразовательных учреждений. Онищенко наградил школьников-победителей конкурсов из Оренбуржья в Оренбургском областном детско-юношеском многопрофильном центре.

"Пять человек, из них трое из сельских школ выиграли российский конкурс, причем они не только хорошо выучили урок, но и провели урок экологии младшим ученикам. Они зрелищно представили презентацию, прошли областной фильтр и фильтр федеральный, и поедут 17 октября в "Артек", где мы соберем 250 детей, <...> которые будут обсуждать будущее этого проекта", - сказал он.

По словам Онищенко, в международном лагере "Артек" будут обсуждаться и проблемы повышения потребительской грамотности, где "задача стоит в том, чтобы молодежь воспитывать конструктивно".

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