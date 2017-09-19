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Корабль ВМС Доминиканы доставил на Кубу гуманитарную помощь для пострадавших от урагана

Общество
19 сентября, 4:19 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 19, сентября. /ТАСС

Груз включает в себя 80 т различных стройматериалов, а также электрогенераторы и матрасы

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ГАВАНА, 19 сентября. /ТАСС/. Корабль военно-морских сил Доминиканской Республики с грузом гуманитарной помощи прибыл в понедельник на Кубу, пострадавшую от разрушительного урагана "Ирма". Об этом сообщило агентство Prensa Latina.

Корабль доставил на остров более 80 т различных стройматериалов, а также электрогенераторы и матрасы.

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© AP Photo/David Goldman

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Заместитель председателя Госсовета Кубы Мерседес Лопес Асеа, встречавшая в порту корабль из Доминиканы, поблагодарила Санто-Доминго за поддержку Гаваны в столь сложное время. "Мы благодарны Доминиканской Республике за эту помощь. Она является свидетельством единства наших братских народов перед лицом трудностей", - приводит агентство слова Лопес Асеа.

Ранее на Кубу уже прибыла гуманитарная помощь из Венесуэлы, Суринама и Колумбии. Китай планирует в ближайшее время перечислить карибской стране $1 млн, а также отправить рис и предметы первой необходимости. В воскресенье директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли сообщил, что организация выделит Кубе продовольственную помощь на $7,2 млн.

Ураган "Ирма" - самый мощный в Атлантике как минимум за последнее десятилетие - пронесся в начале сентября практически по всему северному побережью Кубы. Последствия разгула стихии ощутила на себе вся страна. "Ирма" унесла на Кубе жизни 10 человек и причинила серьезный ущерб экономике, размер которого еще предстоит установить.

Были затоплены тысячи домов, практически весь остров оказался на несколько дней обесточен, большой урон был нанесен сельскому хозяйству, пострадала туристическая инфраструктура.

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Темы
Ураган "Ирма" Тайфуны и ураганы
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Куба Китай Суринам Колумбия Венесуэла Доминиканская Республика
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