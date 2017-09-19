Скончался российский ученый Виктор Кременюк

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российский ученый, член-корреспондент Российской академии наук, специалист в области международных отношений Виктор Кременюк скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Института США и Канады.
Кременюк как ученый сформировался под влиянием школы американистики, созданной в Институте США и Канады, куда он перешел на работу в августе 1970 года. С именем ученого связано становление в 1970-х годах нового направления в российской науке о международных отношениях, характерной чертой которого являлся отказ от устаревших, догматических представлений по ряду ключевых проблем международной политики, советско-американских, а затем и российско-американских отношений. Кременюк, как отмечается, являлся своего рода первопроходцем в современной политологии, став в 1990 году первым в СССР и России профессором в этой области.
"Научную работу Кременюк более четверти века совмещал с большой административной деятельностью, являясь заместителем директора по научной работе, а с 2000 года еще и заведующим кафедрой мировой политики и международных отношений, созданного на базе Института США и Канады факультета мировой политики Государственного академического университета гуманитарных наук", - говорится в сообщении.
В 1980 году Кременюку с группой научных работников была присуждена Государственная премия СССР в области науки и техники за разработку аналитических материалов по международным конфликтам в развивающемся мире. В 2002 году ему предоставлена первая премия Института урегулирования конфликтов в Нью-Йорке за изданную на английском языке монографию "Международные переговоры".
В 2005 году он был удостоен премии МЧС РФ за коллективную работу "Стратегические риски России". В 2007 году ученый был признан решением Международного биографического центра (Кембридж, Великобритания) одним из 2 тыс. выдающихся интеллектуалов XXI века за вклад в области образования и государственного управления.
"Коллеги высоко оценивали научные, педагогические, а также человеческие качества, такие как справедливость, отзывчивость, душевная щедрость и доброта. Коллектив Института США и Канады выражает соболезнования родным и близким Виктора Александровича Кременюка, талантливого ученого, человека, доказавшего преданность России, российской науке", - говорится в сообщении пресс-службы.