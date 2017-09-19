Муниципалитеты Приморья смогут использовать бюджет для патриотического воспитания молодежи

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ТАСС, 19 сентября. Органы местного самоуправления Приморья смогут использовать средства местных бюджетов при реализации мероприятий патриотической направленности. Это позволяют разработанные депутатами Законодательного Собрания(Заксобрание) Приморского края поправки в региональный закон "О патриотическом воспитании". Об этом сообщили во вторник на выездном заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан Заксобрания в городе Арсеньев, сообщает пресс-служба приморского парламента.
"Депутаты комитета по социальной политике и защите прав граждан на выездном заседании рассмотрели во втором и третьем чтении изменения в Закон "О патриотическом воспитании в Приморском крае", включающие органы местного самоуправления в перечень субъектов по патриотическому воспитанию и предусматривающие новую норму их участия в данной работе. Внесенные изменения, в частности, дают право органам местного самоуправления использовать средства местных бюджетов при реализации мероприятий патриотической направленности",- рассказали в пресс-службе.
Как отметил председатель Заксобрания региона Александр Ролик, благодаря этой инициативе решается несколько важных задач и, в частности, включение в процесс патриотического воспитания органов местного самоуправления.
"Не так давно у нас проходило выездное заседание комитета Государственной Думы по образованию и науке, и когда мы обсуждали с коллегами данную проблематику, то пришли к выводу о необходимости активизировать работу по принятию федерального закона о патриотическом воспитании. Надеюсь, что практика, которая наработана в нашем субъекте РФ будет использована при разработке федерального закона", - сказал Александр Ролик.
Закон "О патриотическом воспитании в Приморском крае" был принят весной 2016 года. В рамках его реализации создан краевой межведомственный совет по патриотическому воспитанию, разработан комплекс мероприятий по реализации государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы".
Всего в муниципальных образованиях края только в системе дополнительного образования насчитывается более 500 объединений патриотической направленности, действуют 203 клуба, в которых занимаются свыше 20 тыс. школьников.
Финансирование их в основном осуществляется из краевого бюджета, гранты и средства спонсоров.