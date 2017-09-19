Муниципалитеты Приморья смогут использовать бюджет для патриотического воспитания молодежи

ТАСС, 19 сентября. Органы местного самоуправления Приморья смогут использовать средства местных бюджетов при реализации мероприятий патриотической направленности. Это позволяют разработанные депутатами Законодательного Собрания(Заксобрание) Приморского края поправки в региональный закон "О патриотическом воспитании". Об этом сообщили во вторник на выездном заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан Заксобрания в городе Арсеньев, сообщает пресс-служба приморского парламента.

"Депутаты комитета по социальной политике и защите прав граждан на выездном заседании рассмотрели во втором и третьем чтении изменения в Закон "О патриотическом воспитании в Приморском крае", включающие органы местного самоуправления в перечень субъектов по патриотическому воспитанию и предусматривающие новую норму их участия в данной работе. Внесенные изменения, в частности, дают право органам местного самоуправления использовать средства местных бюджетов при реализации мероприятий патриотической направленности",- рассказали в пресс-службе.

Как отметил председатель Заксобрания региона Александр Ролик, благодаря этой инициативе решается несколько важных задач и, в частности, включение в процесс патриотического воспитания органов местного самоуправления.

"Не так давно у нас проходило выездное заседание комитета Государственной Думы по образованию и науке, и когда мы обсуждали с коллегами данную проблематику, то пришли к выводу о необходимости активизировать работу по принятию федерального закона о патриотическом воспитании. Надеюсь, что практика, которая наработана в нашем субъекте РФ будет использована при разработке федерального закона", - сказал Александр Ролик.

Закон "О патриотическом воспитании в Приморском крае" был принят весной 2016 года. В рамках его реализации создан краевой межведомственный совет по патриотическому воспитанию, разработан комплекс мероприятий по реализации государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы".

Всего в муниципальных образованиях края только в системе дополнительного образования насчитывается более 500 объединений патриотической направленности, действуют 203 клуба, в которых занимаются свыше 20 тыс. школьников.

Финансирование их в основном осуществляется из краевого бюджета, гранты и средства спонсоров.