Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москалькова вылетела в Грозный

Общество
19 сентября, 11:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Омбудсмен встретится с гражданами, сотрудниками правоохранительных органов и представителями правозащитных организаций

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова вылетела во вторник в Грозный, где встретится с гражданами, сотрудниками правоохранительных органов и правозащитниками. Об этом ТАСС сообщили в аппарате омбудсмена.

"Татьяна Николаевна давно обещала, давно собиралась приехать в Чечню, и вот сейчас она летит в Грозный. Там у нее запланированы встречи с гражданами, с сотрудниками правоохранительных органов и представителями правозащитных организаций", - сказал собеседник агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: ходок Иванов погиб от ножа пьяного мужчины, защищая девушек
2
Задержан подозреваемый в убийстве спортсмена-ходока в Москве
3
МВД сообщило о ликвидации крупнейшего интернет-магазина наркотиков
4
Обвиняемого в убийстве спортсмена в Хабаровске отправят в СИЗО
5
Все операторы отправили в ФАС предложения по отмене внутрисетевого роуминга
6
Порошенко заявил, что Сенат США одобрил выделение Украине $500 млн на оборону
7
Ураган "Мария" усилился до максимальной категории
Темы дня
Новости партнеров
Реклама