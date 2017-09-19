Москалькова вылетела в Грозный

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова вылетела во вторник в Грозный, где встретится с гражданами, сотрудниками правоохранительных органов и правозащитниками. Об этом ТАСС сообщили в аппарате омбудсмена.
"Татьяна Николаевна давно обещала, давно собиралась приехать в Чечню, и вот сейчас она летит в Грозный. Там у нее запланированы встречи с гражданами, с сотрудниками правоохранительных органов и представителями правозащитных организаций", - сказал собеседник агентства.