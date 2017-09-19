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Минздрав разработал концепцию развития ядерной медицины до 2020 года

Общество
19 сентября, 11:54 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 19, сентября. /ТАСС

Глава ведомства Вероника Скворцова отметила, что в стране "эффективно работает единая госслужба, которая гарантирует безопасность применения современных ядерных технологий в медицине"

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ВЕНА, 19 сентября. /ТАСС/. Минздрав России разработал концепцию развития ядерной медицины до 2020 года. Об этом министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила в своем докладе на научном форуме в рамках 61-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

Ядерная медицина, по словам министра, является одним из приоритетов медицинской науки и здравоохранения РФ и в госпрограмме "Развитие здравоохранения" представлена отдельным блоком.

"Для его реализации разработана концепция развития ядерной медицины в Российской Федерации до 2020 года, предусматривающая совершенствование нормативной базы и инфраструктуры, внедрение новых технологий и обеспечение безопасности их использования, подготовку специализированных медицинских, инженерных и технических кадров, научные исследования и разработки", - сказала она.

Создание трехуровневой системы здравоохранения в стране, по словам министра, обеспечит территориальную доступность. Профильные центры - региональные, межрегиональные и федеральные позволят обеспечить "предоставление всего спектра услуг ядерной медицины и лучевой терапии при онкологических, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваниях, включая применение активной радионуклидной и адронной терапии".

Об обеспечении контроля и надзора на всех стадиях жизненного цикла используемых в медицинских целях радиоактивных материалов министр отметила, что РФ "эффективно работает единая государственная служба, которая гарантирует безопасность применения современных ядерных технологий в медицине".

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