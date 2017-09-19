Сафонов: повысить турпоток в Сочи в межсезонье помогут пакетные туры

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Разработка и внедрение специальных пакетных туров поможет повысить турпоток в Сочи в межсезонье. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на 23-м Международном российском туристическом форуме.

"Было бы очень важно и эффективно с точки зрения экономики создать пакетный турпродукт, который был бы ориентирован на пенсионеров, на людей, которые могли бы путешествовать в низкий туристский сезон", - сказал он.

Сафонов отметил, что принятие таких мер будет выгодны как для туристов, так и для туроператоров, отелей и авиаперевозчиков. По его словам, внедрение специальных туристических продуктов привлечет отдыхающих на курорт в низкий сезон и повысит турпоток, который в межсезонье значительно снижается.

"Сочи - это круглогодичный курорт, но есть некоторые периоды, которые пользуются меньшим спросом, объективно меньшим спросом", - добавил он.

Сафонов напомнил, что пакетные туры в целом конкурентоспособны и привлекательны для отдыхающих. Как сообщили представители туроператора "Библио-глобус", в этом году наблюдался рост спроса на пакетные туры. Загрузка сотрудничавших с "Библио-глобусом" отелей достигала 99%. "На 31 августа наша компания отправила порядка 890 тыс. человек. Я думаю, что это хорошая цифра, и мы планируем на миллион туристов к концу года выйти", - сказал представитель туроператора.