Сафонов: повысить турпоток в Сочи в межсезонье помогут пакетные туры

Когда сотовые операторы отменят внутрисетевой роумингЭкономика и бизнес 19 сентября, 15:25
Французские футболисты Мбаппе и Дембеле претендуют на награду Golden boyСпорт 19 сентября, 15:23
"Сбербанк Лизинг" выставил на продажу более 1 тыс. железнодорожных вагоновТранспорт 19 сентября, 14:54
Маргарита Пахноцкая назначена заместителем генерального директора РУСАДАСпорт 19 сентября, 14:51
Путин призвал обеспечить независимость оборонных разработок от иностранных комплектующихАрмия и ОПК 19 сентября, 14:46
Вяльбе довольна подготовкой российских лыжников к сезону-2017/18Спорт 19 сентября, 14:46
Минспорт Челябинской области: тур кубка мира по футболу сравним с эстафетой огня ИгрСпорт 19 сентября, 14:42
Большой театр начинает продажу билетов на новогодний балет "Щелкунчик" только по паспортамКультура 19 сентября, 14:42
Мединский назвал фильм "Увидеть Сталина" "правильным российским кино"Культура 19 сентября, 14:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Разработка и внедрение специальных пакетных туров поможет повысить турпоток в Сочи в межсезонье. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на 23-м Международном российском туристическом форуме.
"Было бы очень важно и эффективно с точки зрения экономики создать пакетный турпродукт, который был бы ориентирован на пенсионеров, на людей, которые могли бы путешествовать в низкий туристский сезон", - сказал он.
Сафонов отметил, что принятие таких мер будет выгодны как для туристов, так и для туроператоров, отелей и авиаперевозчиков. По его словам, внедрение специальных туристических продуктов привлечет отдыхающих на курорт в низкий сезон и повысит турпоток, который в межсезонье значительно снижается.
"Сочи - это круглогодичный курорт, но есть некоторые периоды, которые пользуются меньшим спросом, объективно меньшим спросом", - добавил он.
Сафонов напомнил, что пакетные туры в целом конкурентоспособны и привлекательны для отдыхающих. Как сообщили представители туроператора "Библио-глобус", в этом году наблюдался рост спроса на пакетные туры. Загрузка сотрудничавших с "Библио-глобусом" отелей достигала 99%. "На 31 августа наша компания отправила порядка 890 тыс. человек. Я думаю, что это хорошая цифра, и мы планируем на миллион туристов к концу года выйти", - сказал представитель туроператора.