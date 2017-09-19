Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей сменит название

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Название комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей будет изменено, в нем появится слово "отцовство". Об этом ТАСС рассказал во вторник первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Этот вопрос обсуждался на Совете Думы, многие высказывались, что сегодня название комитета несколько одностороннее", - сообщил парламентарий. По его словам, "проблемы семьи - это не только проблемы женщин, поэтому высказывалась идея о том, чтобы в дальнейшем переименовать его в комитет по делам материнства, отцовства и защиты прав детей". Исаев уточнил, что это "условное название", и предположил, что "к моменту принятия решения оно будет окончательно уточнено".

"Но, по всей видимости, мы будем принимать решение об уточнении наименования не только этого, а нескольких комитетов в связи с изменением объема полномочий", - отметил первый замглавы думских единороссов. Например, указал он, комитет по регламенту и организации работы Госдумы сейчас выполняет функции парламентского контроля, взаимодействия со Счетной палатой, также ему перешли законопроекты, связанные с законодательством о выборах депутатов Госдумы, формировании Совета Федерации, о статусе депутатов и сенаторов. "Поэтому там название тоже будет изменено", - заключил Исаев.

Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей возглавляет коммунист Тамара Плетнева, до недавнего времени в него входили только женщины-депутаты (всего 10 человек). Однако на прошлой неделе их ряды пополнил вице-спикер, секретарь Генерального совета "Единой России" Сергей Неверов. В ходе обсуждения его кандидатуры на пленарном заседании Плетнева поблагодарила вице-спикера за "мужественный поступок" и выразила надежду, что в комитет войдут и другие мужчины. Со своей стороны спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал членство Неверова в комитете по вопросам семьи "состоянием души".