Исследование: почти половина работающих россиян плохо понимает действия страны в экономике

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Свыше 43% занятого населения России отмечает ухудшение экономической ситуации в РФ и даже спад, а более 60% считают необходимым существенно или полностью изменить экономическую политику, говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на основе проведенного летом 2017 года опроса занятого населения.

"Падение реальных доходов населения, рост цен на товары и услуги на протяжении последних 3-х лет, существование обширного "теневого" рынка труда формирует у граждан негативную позицию в отношении экономики страны. По мнению 43,1% респондентов, в российской экономике происходит скорее ухудшение ситуации и даже заметный спад", - говорится в исследовании, подготовленном Центром социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС.

Как отмечают эксперты, 25,7% опрошенных заявили, что в экономике ничего не меняется, и только 25,8% граждан увидели в ней признаки улучшения и заметного подъема. Подавляющая часть экономически активного населения уверена, отмечается в исследовании, что в текущей экономической политике необходимо проводить изменения. Только 3,5% респондентов абсолютно уверены в том, что текущую политику следует продолжать в неизменном виде.

На необходимость внесения небольших изменений и продолжении текущего курса указывают 22,5% опрошенных. По данным опроса, 42,5% считают, что высшим федеральным органам власти нужно внести существенные изменения в экономическую политику, а 21,1% убеждены, что для нормализации ситуации в экономике следует полностью изменить курс экономической политики.

Проблема не в санкциях, а в коррупции

Отвечая на вопрос, что же мешает экономическому развитию в стране, большинство граждан ответили, что это не антироссийские экономические санкции, не уклонение от уплаты налогов, не нехватка квалифицированных руководителей или высокие социальные обязательства государства. "Проблемы развития экономики граждане в первую очередь видят в "круговой поруке и коррупции". На это обращает внимание каждый второй респондент. Причем такой позиции придерживаются представители разных социально-демографических и профессиональных групп", - отмечают эксперты РАНХиГС.

По данным исследования, почти каждый третий работник апеллирует к безнаказанности нарушителей закона, бесхозяйственности или же связывает отсутствие прогресса с ошибками в экономической политике.

"Данные опроса демонстрируют, что пока население не увидело прогресса в текущей экономической ситуации, и виной тому продолжающееся падение реальных доходов значительной массы граждан. Нестабильность в экономике вынуждает население все больше действовать в обход государства, чаще опираясь на свои силы, что несомненно будет приводить к росту нерегулируемого "теневого" рынка труда", - говорится в исследовании.

По оценке экспертов РАНХиГС, такая ситуация в экономике создает дополнительную социальную напряженность на рынке труда, выраженную в росте различных опасений работающего населения в отношении занятости и оплаты труда. Например, в этом году больше двух третей работников (70,8%) беспокоила возможность потери своей нынешней работы, тогда как в 2016 году таких было 61,1%, в 2004 году чуть больше половины (56,8%).

Авторы исследования также обратили внимание на то, что экономическая политика государства не всегда понятна населению. По данным опроса, только 46,7% работающих граждан представляют цели и смысл экономической политики, проводимой в настоящее время государством. Еще примерно столько же респондентов (44,5%) не вполне понимают действия государства в экономике.