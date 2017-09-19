Ярмарка "Сделано на Кавказе" впервые пройдет на фестивале в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 сентября. /ТАСС/. Предприниматели Северного Кавказа впервые представят продукцию на ярмарке брендов "Сделано на Кавказе" на Фестивале культуры и спорта народов Кавказа в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщила во вторник Райфа Биткова, гендиректор фонда "ПосетиКавказ", при поддержке которого проводится фестиваль.

"В этом году при содействии Министерства по делам Северного Кавказа пройдет ярмарка брендов "Сделано на Кавказе" для товаропроизводителей всех семи регионов СКФО (Северо-Кавказского федерального округа - прим. ТАСС). В Северной Осетии активно была поддержана идея. Надеемся, она приживется в перспективе и станет неотъемлемым форматом фестиваля", - отметил собеседник агентства.

По его словам, ярмарка пройдет на обновленном республиканском стадионе "Спартак", где и состоятся основные мероприятия фестиваля. Каждый регион представят примерно по пять производителей с сувенирной, сельскохозяйственной и другой продукцией.

Северная Осетия впервые принимает Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, который проводится восьмой раз при поддержке Минкавказа, главы республики Вячеслава Битарова и фонда "ПосетиКавказ". Фестиваль пройдет с 30 сентября по 1 октября с участием представителей всех регионов СКФО. По предварительным данным, мероприятие посетит порядка 6 тыс. гостей.

Основные мероприятия пройдут на стадионе "Спартак" во Владикавказе. Участники фестиваля примут участие в соревнованиях по армспорту, эстафете, борьбе на поясах, передвижению на ходулях, стрельбе из лука, прыжковому двоеборью, лазанью по канату, силовому троеборью, мини- футболу, перетягиванию каната и других.