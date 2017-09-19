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Билборды с фото Меланьи Трамп убрали с улиц Загреба

Общество
19 сентября, 19:22 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 19, сентября. /ТАСС

Ранее появилась информация, что Американский институт запустил рекламную кампанию для популяризации английского языка, использовав фото супруги американского лидер

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Меланья Трамп

Меланья Трамп

© EPA-EFE/Olivier Douliery/POOL

БЕЛГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Билборды с фото первой леди США Меланьи Трамп убрали с улиц Загреба после ее требований и угрозы судебного разбирательства. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

Ранее появилась информация, что Американский институт запустил рекламную кампанию для популяризации английского языка, использовав фото супруги американского лидера. Это вызвало резкую реакцию госпожи Трамп, и она потребовала от загребского образовательного центра "Американский институт" убрать билборды с улиц в течение 24 часов.

"Мы рады, что школа признала, что нарушила закон. Мы продолжаем анализировать дальнейшие возможные юридические шаги", - сообщила агентству адвокат, представляющий в Хорватии интересы Меланьи Трамп, Наташа Пирц Мусар. Адвокат также выразила удовлетворение тем, что билборды убраны.

Ранее хорватский телеканал RTL сообщил, что рекламная акция Американского института вызвала резкое неудовольствие супруги американского лидера. "Мы получили эксклюзивную информацию, что госпожа Трамп в негодовании, и кроме того, что готовится иск, от нее поступило требование снять плакаты в течение 24 часов", - сообщает телеканал. "Предприятие, которое работало над этой маркетинговой кампанией, не знакомо с хорватскими законами. А закон гласит, что никто не может использовать лицо, фотографию человека в коммерческих целях, если нет согласия этого человека", - заявила в интервью каналу адвокат Наташа Пирц Мусар.

Немного английского

Несколько дней назад на улицах Загреба появились многочисленные билборды, на которых изображена первая леди США Меланья Трамп с микрофоном на фоне американского флага. Слоган на фото гласит: "Только представьте, как далеко вы можете дойти с самой малостью английского!" Автором рекламной кампании стал Американский институт в Загребе, который занимается популяризацией и преподаванием английского языка в стране. Помимо нескольких десятков билбордов институт опубликовал фото госпожи Трамп на своей странице в социальных сетях, и за пару дней оно получило широкое распространение в хорватском сегменте интернета.

При этом мнения пользователи соцсетей разделились: кому-то идея пришлась по нраву, а кто-то считает, что Меланье Трамп стоит подать в суд на Американский институт.

46-летняя Меланья Трамп является супругой Дональда Трампа с 2005 года. Она уроженка Словении, в девичестве носила фамилию Кнаусс, с 16 лет занималась модельным бизнесом. В Университете Словении получила специальность дизайнера, с 1996 года живет в Нью-Йорке, активно занимается благотворительностью. На Балканах к Меланье относятся как к "своей", гордятся ее красотой и высоким положением и даже рассчитывают на ее поддержку в политических вопросах.

Однако в последнее время между Хорватией и родиной госпожи Трамп - Словенией складываются очень напряженные отношения. Все дело в том, что Любляна выиграла дело по территориальному спору с Загребом в Международном арбитражном суде в Гааге и получила прямой выход к международным водам. Хорватия решения суда не признает. Именно поэтому реклама Американского института, намекающая на поверхностное знакомство супруги американского президента с английским языком, получила в Хорватии такую популярность.

Заказчик рекламной кампании - Американский институт в Загребе никак не комментирует ситуацию. Запрос ТАСС с просьбой прокомментировать случившееся также остался без ответа.

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