Турпоток в Калининградскую область по итогам года может вырасти до 1,5 млн человек

КАЛИНИНГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Около 1,5 млн туристов, по предварительным данным, побывают в Калининградской области в 2017 году, что более чем на 150 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства области, сославшись на прогноз регионального министерства по культуре и туризму.

"По данным мониторинга коллективных средств размещения и туроператоров Калининградской области, за шесть месяцев этого года область посетили порядка 525 тыс. туристов, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По оценкам регионального министерства по культуре и туризму, ожидается, что к концу года [прошлогодний] показатель турпотока в 1,322 тыс. человек не только будет достигнут, но и может возрасти до 1,5 млн человек", - говорится в сообщении.

В регионе отмечается замедление роста потока туристов - по данным областных властей, в 2015 году рост достигал 25%, а в 2016 году - 30%. Специалисты связывают снижение показателей с холодным летом, отменой эксперимента по выдаче виз на 72 часа для въезжающих в область иностранных туристов, а также с возобновлением туристических поездок на курорты Турции.