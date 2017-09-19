Законопроект о порядке формирования народной дружины в Севастополе внесен в Госдуму

МОСКВА, 19 сентября./ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым регулируется создание народной дружины в Севастополе. Проект размещен во вторник в думской электронной базе данных.

В тексте поясняется, что в вопросе участия граждан в охране общественного порядка в действующем законодательстве упоминаются только два города федерального значения - Москва и Санкт-Петербург. Таким образом, положения данных статей не распространяются на город федерального значения Севастополь.

"Законопроектом предлагается установить порядок приема граждан в народную дружину, ограничения в отношении граждан, желающих стать внештатными сотрудниками полиции, учредителями народных дружин, особенности создания и деятельности народных дружин в городе федерального значения Севастополе", - говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, проектом закона предлагается закрепить право органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления осуществлять личное страхование народных дружинников на период их участия во всех мероприятиях по охране общественного порядка.