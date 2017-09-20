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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с наступлением Рош а-Шана - Нового года, сообщила в среду пресс-служба Кремля.
"Празднование начала Нового года по иудейскому календарю - важное событие в жизни еврейской общины, дань глубокого уважения к историческому, духовному наследию предков, их самобытной культуре и обычаям, - отметил Путин. - Отрадно, что к этим многовековым традициям вы приобщаете и молодое поколение". "В праздничные дни последователи иудаизма подводят итоги пройденного пути, строят планы на будущее и ощущают особую ответственность за благополучие тех, кто нуждается в помощи и поддержке", - подчеркнул президент.
Глава государства "убежден, что еврейские организации России и впредь будут активно участвовать в осуществлении востребованных образовательных, просветительских инициатив, в делах милосердия и благотворительности, содействовать утверждению в обществе веротерпимости, добрых отношений между представителями разных религий".
Он пожелал "счастливого, сладкого года, мира и успехов".
Рош а-Шана - Новый год по еврейскому календарю. Новый, 5778 год по иудейскому летоисчислению начинается в среду с заходом солнца.