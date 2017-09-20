Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поздравил российских евреев с наступлением Рош а-Шана

Общество
20 сентября, 10:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Президент убежден, что еврейские организации продолжат участие в просветительских инициативах, "в делах милосердия и благотворительности", будут "содействовать утверждению в обществе веротерпимости"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с наступлением Рош а-Шана - Нового года, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Празднование начала Нового года по иудейскому календарю - важное событие в жизни еврейской общины, дань глубокого уважения к историческому, духовному наследию предков, их самобытной культуре и обычаям, - отметил Путин. - Отрадно, что к этим многовековым традициям вы приобщаете и молодое поколение". "В праздничные дни последователи иудаизма подводят итоги пройденного пути, строят планы на будущее и ощущают особую ответственность за благополучие тех, кто нуждается в помощи и поддержке", - подчеркнул президент.

Глава государства "убежден, что еврейские организации России и впредь будут активно участвовать в осуществлении востребованных образовательных, просветительских инициатив, в делах милосердия и благотворительности, содействовать утверждению в обществе веротерпимости, добрых отношений между представителями разных религий".

Он пожелал "счастливого, сладкого года, мира и успехов".

Рош а-Шана - Новый год по еврейскому календарю. Новый, 5778 год по иудейскому летоисчислению начинается в среду с заходом солнца.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
2
Бинбанк обратился к ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санации
3
В Подмосковье возбуждено уголовное дело после публикаций о пропаже пожилых людей
4
"АвтоВАЗ" раскрыл цены на универсал Lada Vesta SW
5
Главный конструктор ЦКБ "Рубин": мы создаем подводный город для освоения богатств Арктики
6
Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской области
7
Ловля душ или ловля рыбы: для чего создавались Соловецкие лабиринты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама