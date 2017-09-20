В Москве начался эксперимент по дополнительному освещению пешеходных переходов

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Несколько переходов в Москве получили новую подсветку в рамках начавшегося в столице эксперимента по созданию дополнительного освещения над пешеходными зебрами, сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.
Лампа подсветки располагается на консоли сверху над переходом, загораясь синхронно с зеленым сигналом светофора. "Подсветка пешеходных переходов - дополнительная мера, нацеленная на организацию безопасного и комфортного дорожного движения в темное время суток. Такое решение особенно актуально накануне предстоящего осенне-зимнего периода, когда сокращается световой день", - приводятся на портале слова руководителя столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадима Юрьева.
По словам Юрьева, такая подсветка позволит снизить количество ДТП, связанных с невнимательностью автомобилистов при пересечении пешеходного перехода. Кроме перехода дополнительно также освещаются дорожные знаки "Пешеходный переход".
На данный момент новая подсветка работает по двум адресам в Зеленоградском административном округе. После тестирования дополнительного освещения в ЦОДД примут решение, проводить ли этот эксперимент в других округах Москвы.