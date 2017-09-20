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Путин предложил президенту Мексики помощь в ликвидации последствий землетрясения

Общество
20 сентября, 12:32 UTC+3

Президент РФ выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясения

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил своему мексиканскому коллеге Энрике Пенья Ньето телеграмму с соболезнованиями в связи с многочисленными жертвами землетрясения в Мексике. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин направил телеграмму президенту Соединенных Штатов Мексики, выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями, которые были вызваны землетрясением на юго-востоке страны", - сказал Песков.

Он добавил, что "Путин также выразил готовность в случае необходимости по линии МЧС оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения и поиске возможных раненых, которые находятся под завалами".

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Темы
Землетрясение в Мексике
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Мексика
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