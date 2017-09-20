В Москве отремонтируют музей-панораму "Бородинская битва"

В здании музея-панорамы "Бородинская битва" проведут капитальный ремонт. Как сообщает Департамент по конкурентной политике города Москвы, запланированную конкурсную процедуру представили на площадке проекта "Биржа торгов". Начальная (максимальная) цена контракта составляет 152 млн рублей.

Победитель электронного аукциона должен провести устройство тепловых и электрических сетей, водоснабжения, канализации, автоматизировать инженерные сети здания музея-панорамы, пояснил директор ГКУ "Технический центр Департамента культуры города Москвы" Алексей Баукин.

"Капитальный ремонт инженерных сетей в здании музея ранее не проводился, были только небольшие локальные работы. Конструктивные элементы стилобата – цокольной части объекта тоже требуют проведения капитального ремонта", – рассказал Алексей Баукин.

Отвечая на вопросы потенциальных участников аукциона, представитель заказчика, которым выступает ГКУ "Технический центр Департамента культуры города Москвы", уточнил, что ремонт планируют начать в конце 2017 года. На время проведения работ музей-панорама "Бородинская битва" будет закрыт для посетителей.

"Участвовать в аукционе может неограниченное число компаний. Только требуется наличие опыта исполнения хотя бы одного контракта на выполнение соответствующих строительных работ за последние три года", – отметил Алексей Баукин.

Подрядчик должен провести капитальный ремонт в течение семи месяцев после заключения контракта и предоставить гарантию на выполненные работы сроком на три года.