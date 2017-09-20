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Анонимные психологи будут работать с подростками в соцсетях в Саратовской области

Общество
20 сентября, 15:42 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 20, сентября. /ТАСС

Специалисты будут находить детей, вступивших в подозрительные группы, общаться с ними и оказывать психологическую поддержку

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САРАТОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области начал подготовку психологов для анонимной работы в социальных сетях. Пилотный проект подразумевает, что психологи будут находить детей, вступивших в подозрительные группы, общаться с ними и оказывать психологическую поддержку, сообщил в среду журналистам первый помощник детского омбудсмена в регионе, главный внештатный психолог Сергей Саратовский.

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"Сейчас у нас стартовал пилотный проект подготовки психологов для работы с детьми в интернете. Подразумевается, что специалисты-волонтеры будут общаться с детьми на форумах, в различных группах в соцсетях, месенджерах, оказывать им поддержку", - сказал Саратовский.

Он уточнил, что в первую очередь психологи будут искать группы, где пропагандируется деструктивное поведение.

"Мы надеемся в ближайшее время подготовить для этого порядка 10-15 человек волонтеров-психологов", - уточнил Саратовский.

Инспектор по особым поручениям отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ГУ МВД области Татьяна Батракова добавила, что специальная рабочая группа полиции по мониторингу интернета работает в области с декабря прошлого года.

"Проводится мониторинг групп деструктивного поведения, личности подростков, состоявших там, установлены, информацию об этом мы сообщили родителям и в образовательные учреждения. Каждый ребенок прошел специальную реабилитационную программу", - сказала она.

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