Анонимные психологи будут работать с подростками в соцсетях в Саратовской области

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САРАТОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области начал подготовку психологов для анонимной работы в социальных сетях. Пилотный проект подразумевает, что психологи будут находить детей, вступивших в подозрительные группы, общаться с ними и оказывать психологическую поддержку, сообщил в среду журналистам первый помощник детского омбудсмена в регионе, главный внештатный психолог Сергей Саратовский.
"Сейчас у нас стартовал пилотный проект подготовки психологов для работы с детьми в интернете. Подразумевается, что специалисты-волонтеры будут общаться с детьми на форумах, в различных группах в соцсетях, месенджерах, оказывать им поддержку", - сказал Саратовский.
Он уточнил, что в первую очередь психологи будут искать группы, где пропагандируется деструктивное поведение.
"Мы надеемся в ближайшее время подготовить для этого порядка 10-15 человек волонтеров-психологов", - уточнил Саратовский.
Инспектор по особым поручениям отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ГУ МВД области Татьяна Батракова добавила, что специальная рабочая группа полиции по мониторингу интернета работает в области с декабря прошлого года.
"Проводится мониторинг групп деструктивного поведения, личности подростков, состоявших там, установлены, информацию об этом мы сообщили родителям и в образовательные учреждения. Каждый ребенок прошел специальную реабилитационную программу", - сказала она.