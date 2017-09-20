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Роскосмос и Томский политех договорились о подготовке кадров для госкорпорации

Общество
20 сентября, 16:57 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 20, сентября. /ТАСС

Речь идет о программах стажировок и практик для студентов с возможностью последующего трудоустройства на космодромы Байконур и Восточный, а также о ведении совместных исследований

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ТОМСК, 20 сентября. /ТАСС/. Исполнительный директор по персоналу и социальной политике Роскосмоса и ректор Томского политехнического университета (ТПУ) в среду подписали соглашение, согласно которому вуз будет готовить специалистов для работы на космодромах и заниматься разработками для госкорпорации, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Подписи на документе поставили ректор вуза Петр Чубик и исполнительный директор по персоналу Роскосмоса Алла Вучкович. Университет и госкорпорация договорились о подготовке специалистов для предприятий, программах стажировок и практик для студентов с возможностью последующего трудоустройства на космодромы Байконур и Восточный, а также о ведении совместных исследований.

"Томский политехнический университет - это одно из лучших учебных заведений страны. Второго такого учебного заведения в стране, находящегося не в Москве или Санкт-Петербурге, нет. Сегодня тесная работа между вузами и нашими предприятиями - это то, на что мы нацелены, мы движемся в этом направлении, не так быстро, как бы хотелось, но подписание соглашения с Томским политехом делает это движение чуточку быстрее", - сказала в ходе подписания Вучкович.

Как отметил Чубик, вуз уже не первый год сотрудничает с Роскосмосом, а подписанное соглашение "узаконивает отношения". "Важность подписания этого соглашения в том, что в нем есть и основные, и дополнительные образовательные программы, есть наука и профориентационная деятельность", - сказал ректор.

Подписание состоялось в рамках Дней Роскосмоса в Томске. На этой неделе проходят встречи космонавтов со школьниками, научная конференция, круглые столы, а также в среду состоялся четвертый "Космический урок", связавший Томск, Сочи (центр "Сириус") и МКС.

В мае этого года ТПУ и РКК "Энергия" (входит в Роскосмос) создали магистерскую программу "Технологии космического материаловедения". Ее выпускники будут задействованы в стратегических проектах, в том числе в разработке нового российского космического корабля "Федерация". А в августе с МКС был запущен в открытый космос первый отечественный спутник, напечатанный на 3D-принтере - "Томск-ТПУ-120".

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