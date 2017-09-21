Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Туристический поток из России в Таиланд вырос на треть за семь месяцев

Общество
21 сентября, 7:35 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 21, сентября. /ТАСС

Посол РФ в Таиланде Кирилл Барский также сообщил, что все больше таиландцев отправляются в путешествие в Россию

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАНГКОК, 21 сентября. /ТАСС/. Поток туристов из России в Таиланд с января по июль этого года увеличился почти на треть, достигнув отметки в 800 тыс. человек. Об этом в четверг сообщил посол РФ в Таиланде Кирилл Барский, выступая на открытии праздничных мероприятий в парламенте королевства, посвященных 120-летию установления дипотношений между странами.

"За семь месяцев этого года количество туристов увеличилось на 29%, достигнув отметки почти в 800 тыс. человек. Все больше таиландцев также отправляются в путешествие в Россию", - сообщил Барский. Дипломат отметил и внушительный рост торгового оборота между странами, который увеличился с января по июнь на 43,7%.

Таиланд - одно из самых популярных направлений среди россиян в Юго-Восточной Азии, однако число отдыхающих из РФ в королевстве сокращалось с марта 2014 года почти в течение двух лет. За 2016 год таиландские курорты посетили 1,09 млн российских граждан - на 23,3% большее, чем годом ранее. Больше всего гостей из России было зафиксировано на курортах королевства в 2013 году, когда в стране побывали 1,7 млн туристов из РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Таиланд
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Совместная следственная группа подписала соглашение по MH17
2
Показ "Матильды" в Петербурге: зрители не увидели повода для скандала
3
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
4
Украинские пограничники спустили собак на наблюдателей ОБСЕ
5
Приговор по делу "хабаровских живодерок" обжаловали все трое осужденных
6
Песков назвал актера Моргана Фримена "жертвой эмоциональной экзальтации"
7
Полиция пресекла конфликт между охранниками и работниками ТЦ "Москва"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама