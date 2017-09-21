Туристический поток из России в Таиланд вырос на треть за семь месяцев

БАНГКОК, 21 сентября. /ТАСС/. Поток туристов из России в Таиланд с января по июль этого года увеличился почти на треть, достигнув отметки в 800 тыс. человек. Об этом в четверг сообщил посол РФ в Таиланде Кирилл Барский, выступая на открытии праздничных мероприятий в парламенте королевства, посвященных 120-летию установления дипотношений между странами.

"За семь месяцев этого года количество туристов увеличилось на 29%, достигнув отметки почти в 800 тыс. человек. Все больше таиландцев также отправляются в путешествие в Россию", - сообщил Барский. Дипломат отметил и внушительный рост торгового оборота между странами, который увеличился с января по июнь на 43,7%.

Таиланд - одно из самых популярных направлений среди россиян в Юго-Восточной Азии, однако число отдыхающих из РФ в королевстве сокращалось с марта 2014 года почти в течение двух лет. За 2016 год таиландские курорты посетили 1,09 млн российских граждан - на 23,3% большее, чем годом ранее. Больше всего гостей из России было зафиксировано на курортах королевства в 2013 году, когда в стране побывали 1,7 млн туристов из РФ.