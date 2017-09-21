Туристический поток из России в Таиланд вырос на треть за семь месяцев

СМИ: Китай запустит космическую миссию к Марсу около 2020 годаКосмос 21 сентября, 8:01
Неизвестные избили главного тренера загребского футбольного клуба "Динамо"Спорт 21 сентября, 7:40
Правительство утвердило программу развития космодромов на 2017-2025 годыКосмос 21 сентября, 7:35
Приговор по делу "хабаровских живодерок" обжаловали все трое осужденныхПроисшествия 21 сентября, 7:21
Две шайбы Тарасенко принесли "Сент-Луису" победу над "Коламбусом" в предсезонном матче НХЛСпорт 21 сентября, 6:44
NBC: Трамп склоняется к выходу из соглашения по ядерной программе ИранаМеждународная панорама 21 сентября, 6:20
В Москве и Подмосковье ожидается до 18 градусов тепла и местами небольшой дождьМосква 21 сентября, 6:08
Трамп принял решение по ядерной сделке с Ираном, но держит его в тайнеМеждународная панорама 21 сентября, 5:33
"Ведомости": утилизационный сбор на автомобили может вырасти на 15% в 2018 годуЭкономика и бизнес 21 сентября, 5:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАНГКОК, 21 сентября. /ТАСС/. Поток туристов из России в Таиланд с января по июль этого года увеличился почти на треть, достигнув отметки в 800 тыс. человек. Об этом в четверг сообщил посол РФ в Таиланде Кирилл Барский, выступая на открытии праздничных мероприятий в парламенте королевства, посвященных 120-летию установления дипотношений между странами.
"За семь месяцев этого года количество туристов увеличилось на 29%, достигнув отметки почти в 800 тыс. человек. Все больше таиландцев также отправляются в путешествие в Россию", - сообщил Барский. Дипломат отметил и внушительный рост торгового оборота между странами, который увеличился с января по июнь на 43,7%.
Таиланд - одно из самых популярных направлений среди россиян в Юго-Восточной Азии, однако число отдыхающих из РФ в королевстве сокращалось с марта 2014 года почти в течение двух лет. За 2016 год таиландские курорты посетили 1,09 млн российских граждан - на 23,3% большее, чем годом ранее. Больше всего гостей из России было зафиксировано на курортах королевства в 2013 году, когда в стране побывали 1,7 млн туристов из РФ.