На Чернобыльской АЭС не хватает места для захоронения переработанных радиоактивных отходов

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Около 20 тыс. кубометров жидких радиоактивных отходов накоплено на Чернобыльской АЭС, однако в зоне отчуждения нет места для захоронения такого объема. Об этом сообщила в четверг пресс-служба украинского Государственного агентства управления зоной отчуждения.

В настоящее время, отмечается в сообщении, жидкие радиоактивные отходы хранятся в емкостях двух существующих хранилищ. По предварительным расчетам специалистов Чернобыльской АЭС, на переработку всех накопленных отходов понадобится примерно 29 лет. "При этом ожидаемое количество полученных упаковок радиоактивных отходов составит более 303 тыс.", тогда как "специально оборудованное приповерхностное хранилище твердых радиоактивных отходов на комплексе производств "Вектор" рассчитано на прием лишь 70 тысяч", отметила пресс-служба.

"Такая ситуация с нехваткой свободных объемов в хранилище для захоронения требует поиска путей уменьшения объемов конечного продукта завода по переработке жидких радиоактивных отходов, и одной из самых эффективных мер может быть уменьшение существующих объемов жидких радиоактивных отходов, подлежащих переработке на заводе", - считает заместитель директора Александр Скомарохов. Для решения данной проблемы, по его словам, в августе 2017 года был заключен договор на создание пилотной установки и проведение испытаний малоотходной технологии переработки жидких радиоактивных отходов.