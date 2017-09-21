Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В преддверии фестиваля молодежи в Сочи открылась выставка раритетов с прошлых фестивалей

Общество
21 сентября, 14:21 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Татьяна Полинюк

Участники увидят раритетную сувенирную продукцию, значки, платки, сохранившийся фарфоровый сервиз с ромашкой - символом молодежного фестивального движения

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Выставка, рассказывающая о проходивших ранее в Сочи молодежных фестивалях и конкурсах и об участии сочинцев в подобных мероприятиях в других городах, открылась в городском Музее истории в преддверии Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи и Москве 14-22 октября. Об этом сообщила ТАСС директор музея Алла Гусева.

"Экспозиция "Фестивальный Олимп Сочи" собрала порядка 500 предметов из фондов музея и рассказывает об истории самых значимых международных и всероссийских фестивалей и конкурсов, которые проводятся на курорте (в Сочи) с середины ХХ века. Особое место занимают экспонаты из личных коллекций сочинцев - участников Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Москве 1957 и 1985 годов", - рассказала Гусева.

Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет здесь в октябре, смогут увидеть раритетную сувенирную продукцию, значки, платки, сохранившийся фарфоровый сервиз с узнаваемой ромашкой - символом молодежного фестивального движения.

"К нам уже часто заходят журналисты зарубежных телеканалов, освещающие подготовку Сочи к предстоящему фестивалю. Для его участников мы планируем организовать специальные экскурсии", - отметила директор музея.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Фото
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: украинский суд впервые оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым
2
США предложили гражданам РФ получать американские визы в Киеве
3
Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САР
4
В Кремле не комментируют сообщения СМИ о возможной отставке Шанцева
5
ЦБ получит 75% в капитале Бинбанка
6
Совместная следственная группа подписала соглашение по MH17
7
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
Темы дня
Новости партнеров
Реклама