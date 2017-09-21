В преддверии фестиваля молодежи в Сочи открылась выставка раритетов с прошлых фестивалей

СОЧИ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Выставка, рассказывающая о проходивших ранее в Сочи молодежных фестивалях и конкурсах и об участии сочинцев в подобных мероприятиях в других городах, открылась в городском Музее истории в преддверии Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи и Москве 14-22 октября. Об этом сообщила ТАСС директор музея Алла Гусева.

"Экспозиция "Фестивальный Олимп Сочи" собрала порядка 500 предметов из фондов музея и рассказывает об истории самых значимых международных и всероссийских фестивалей и конкурсов, которые проводятся на курорте (в Сочи) с середины ХХ века. Особое место занимают экспонаты из личных коллекций сочинцев - участников Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Москве 1957 и 1985 годов", - рассказала Гусева.

Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет здесь в октябре, смогут увидеть раритетную сувенирную продукцию, значки, платки, сохранившийся фарфоровый сервиз с узнаваемой ромашкой - символом молодежного фестивального движения.

"К нам уже часто заходят журналисты зарубежных телеканалов, освещающие подготовку Сочи к предстоящему фестивалю. Для его участников мы планируем организовать специальные экскурсии", - отметила директор музея.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.