Рособрнадзор попросил региональных министров образования следить за объективностью медалей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Рособрнадзор попросил региональных министров образования обращать внимание на объективность присуждения школьных медалей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ведомства по итогам Всероссийского совещания с участием министров образования всех субъектов РФ.

"Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов попросил региональных министров уделить особое внимание ситуации с медалистами, оценив, насколько объективно выпускникам школ в их регионах выдаются медали "За особые успехи в учении", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что Кравцов также напомнил о личной ответственности чиновников за проведение ЕГЭ. "Ставя задачи на следующий год, мы должны помнить, что ЕГЭ остается приоритетом. Но нужно обратить внимание и на другие оценочные процедуры: Всероссийские проверочные работы, итоговую аттестацию в 9 классах. Если в системе образования не будет объективности во всех процедурах, мы будем двигаться назад", - цитирует пресс-служба главу ведомства.

Кравцов сообщил, что работа региональных органов управления образованием в новом учебном году будет оцениваться не только по организации ЕГЭ, но и по объективности проведения других оценочных процедур, в том числе итогового сочинения.