ПФР планирует проводить виртуальные консультации граждан

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) планирует создать виртуальную клиентскую службу уже в ближайшее время, сообщил в четверг глава ПФР Антон Дроздов на заседании в Совете Федерации на тему "IT- технологии в социальной сфере".

"Следующим нашим проектом с развитием информационных технологий является создание виртуальной клиентской службы. Это такой ресурс, который позволяет без обращения в Пенсионный фонд осуществлять все виды государственных услуг. Это не далекое будущее, это не фантастика", - сказал он.

По словам Дроздова, пилотный проект по внедрению виртуальной клиентской службы уже ведется в Республике Бурятия. Это удобно для россиян, которые проживают в удаленных и труднодоступных регионах РФ, добавил глава ПФР.

Дроздов также сообщил, что по итогам 2016 года более 52% услуг ПФР осуществлялись в электронном виде. В этом году эту цифру планируется довести до 70%. Количество обратившихся за назначением пенсии через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда выросло в 11 раз, отметил Дроздов.