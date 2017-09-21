Советское воинское захоронение открылось после реставрации в Эльстерверде

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Советское воинское захоронение в германском городе Эльстерверда (федеральная земля Бранденбург) открылось в четверг после масштабной реставрации. В церемонии приняли участие представители местной администрации, а также российские дипломаты.

На кладбище покоятся останки более 3 тыс. человек. Речь идет о советских военнопленных, гражданах, интернированных с оккупированных территорий, и их детях, а также красноармейцах, которые погибли при освобождении этого региона во время Второй мировой войны. До реставрации были известны имена 700 человек, которые там захоронены. В прошлом году российские и германские историки установили еще 2,2 тыс. имен и нанесли их на надгробные плиты и обелиски.

"Мы обязаны позаботиться о том, чтобы память о павших [в годы войны] не была утрачена, - заявил на церемонии открытия обновленного кладбища посол РФ в ФРГ Владимир Гринин. - При помощи совместных действий по реставрации воинских захоронений русские и немцы доказывают, что постоянная задача по сохранению мира актуальна для всех нас".

Всего на территории Германии находятся около 3,4 тыс. советских воинских захоронений, в которых покоятся останки 658 тыс. человек. Ежегодно на содержание всех воинских захоронений правительство ФРГ в соответствии с международными договорами выделяет примерно €20 млн.

Два года назад сведения обо всех советских воинских кладбищах были выложены в свободный доступ в интернете. Речь идет о масштабном проекте, в подготовке которого участвовали, в частности, посольство РФ в ФРГ и российско-германский Музей Берлин - Карлсхорст. Информацию о расположенных по всей Германии захоронениях советских граждан можно найти по адресу www.sowjetische-memoriale.de.