День зарождения российской государственности в Новгороде отметили открытием бюста Путятину

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Памятник адмиралу и дипломату, уроженцу Новгородской губернии Евфимию Путятину, заключившему первый договор о дружбе и торговле между Россией и Японией в 1855 году, установили в Великом Новгороде в день празднования 1155-летия зарождения российской государственности. Бюст мореплавателя открыли в четверг у Морского центра в присутствии юных моряков, ветеранов флота и военного оркестра.

"В память о великих подвигах адмирала Путятина все походы юных моряков и флотские праздники будут отныне начинаться с этого места", - сказал капитан-директор Морского центра, один из инициаторов установки памятника Николай Варухин.

Открытие бюста Путятину стало одним из 250 мероприятий - экскурсий и выставок, конференций, спортивных турниров, которыми в Новгородской области отмечают 1155-летие с момента зарождения российской государственности. С этой датой поздравил присутствовавших на церемонии избранный губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Празднование началось рано утром в Софийском соборе Новгородского кремля, где духовенство отслужило божественную литургию, после чего множество новгородцев и гостей города прошли крестным ходом к памятнику "Тысячелетие России" и возложили к нему цветы. В полдень на центральной аллее новгородского кремля состоялось театрализованное представление, посвященное героям России и ее истории, церемония вручения государственных наград. Вечером в областной филармонии концертом народного артиста РФ Игоря Бутмана откроется III фестиваль искусств "Классика Кремля", а завершится праздник фейерверком на набережной реки Волхов.

Впервые праздничные мероприятия, посвященные Российской государственности, прошли в Великом Новгороде в 2012 году по Указу Президента. Дата праздника, 21 сентября приурочена к открытию памятника "Тысячелетие России" в Новгородском Кремле в 1862 году. Согласно "Повести временных лет", в 862 году восточные славянские племена призвали на княжение варягов, чтобы положить конец междоусобной брани. Среди призванных был Рюрик, который считается родоначальником первой русской правящей династии.

Евфимий Путятин (1803 -1883) - выдающийся государственный деятель, адмирал, дипломат, мореплаватель. Он родился в селе Пшеничище Чудовского уезда Новгородской области. В 1822-1825 годах совершил кругосветное плавание с заходом в Русскую Америку на фрегате "Крейсер" под командованием М. П. Лазарева, в 1842 году находился с миссией в Иране, которая добилась отмены ограничений на русскую торговлю и установления пароходного сообщения по Каспию. В 1852-1855 годах на фрегате "Паллада" возглавлял дипломатическую миссию в Японию, подписал русско-японский договор 1855 года и Тяньцзиньский трактат 1858 года с Китаем.