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Губернатор: любительское рыболовство может привлечь туристов в Архангельскую область

Общество
21 сентября, 17:43 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 21, сентября. /ТАСС

Игорь Орлов отметил, что на законодательном уровне необходимо выработать набор норм и правил, которые бы позволили развивать любительское рыболовство в регионе

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АРХАНГЕЛЬСК, 21 сентября. /ТАСС/. Развитие любительского рыболовства в Архангельской области может привлечь туристов. Как сообщил журналистам в четверг в кулуарах российско-норвежской конференции по любительскому и спортивному рыболовству в Архангельске губернатор региона Игорь Орлов, для этого необходимо регулирование законодательства.

"Любительское рыболовство подразумевает, что можно было бы привлечь людей из-за пределов Архангельской области, из-за пределов России, у нас хорошие традиции в этой сфере. Мы очень бы хотели наработать набор правил и норм, которые бы позволили это включить в элемент туристической привлекательности региона. Это интересная тема, она не до конца урегулирована законодательными режимами РФ, и мы сейчас ведем дискуссию с Росрыболовством, чтобы часть регулирующих функций передать на региональный уровень", - сказал губернатор.

Орлов отметил, что при этом необходимо учитывать количество тех рыбных ресурсов, которые есть в регионе. "Важно, чтобы рыба была как можно дольше, строить планы надолго. А для этого нужно создавать правила и выстраивать отношения с предпринимательским сообществом, кто этим будет заниматься", - добавил он.

Российско-норвежская конференция по любительскому и спортивному рыболовству проходит в четверг в Архангельске. Одна из важных тем обсуждения - любительское морское рыболовство, как в части принципов его организации, так и его использования для развития туризма. В настоящее время на федеральном уровне активно обсуждается проект закона о любительском рыболовстве. В ближайшее время он должен быть принят.

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