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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в 59 городах России за неделю выросла на 42%

Общество
21 сентября, 20:13 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Самым большим был прирост заболеваемости среди детей 7-14 лет

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в 59 городах России за неделю с 11 по 17 сентября выросла по сравнению с предыдущей в целом на 42,2%. Об этом сообщает служба надзора за гриппом НИИ гриппа Минздрава РФ.

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Сезонный грипп, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вызывает от 3 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 250-500 тыс. смертей

"На неделе с 11 по 17 сентября, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость гриппом и ОРВИ в 59 городах увеличилась по населению в целом на 42,2% и во всех возрастных группах. Самым большим был прирост заболеваемости среди детей школьного возраста 7-14 лет - он составил 99,5% по сравнению с предыдущей неделей. Прирост заболеваемости среди взрослых составил 42,1% и среди детей 3-6 и 0-2 лет - она выросла на 29,4% и 22,7% соответственно", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе заболеваемость ОРВИ по стране в целом выросла на 32%.

Впервые в новом эпидсезоне на неделе с 11 по 17 сентября выявлен штамм гриппа А(H3N2) у пациента в Центральном федеральном округе.

Служба надзора за гриппом ведет учет заболеваемости по 59 опорным городам РФ.

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