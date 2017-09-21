Кузнецова проверит причины изъятия приемных детей у женщины, удалившей молочные железы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова намерена изучить обстоятельства, при которых забрали приемных детей у женщины, прошедшей операцию по удалению молочных желез.

По данным СМИ, органы опеки изъяли двух приемных детей у жительницы Екатеринбурга якобы из-за того, что она перенесла операцию по удалению груди большого размера. При этом при подготовке к операции женщина вела блог, в котором от имени выдуманного трансгендера описывала переживания человека, принявшего решение об изменении пола. Районный суд, куда женщина обратилась, отказался вернуть ее детей. Решение суда опекун намерена обжаловать в вышестоящих инстанциях.

"Мы запросили решение суда и все документы уполномоченных структур, касающиеся этого дела. Внимательно изучим их и оценим ситуацию, исходя из интересов и прав детей", - приводит слова Кузнецовой ее пресс-служба.

"Давайте не фантазировать, не придумывать себе лишнего и не делать поспешных выводов", - призвала омбудсмен.