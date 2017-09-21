AFP: умерла самая богатая женщина в мире по версии Forbes

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Совладелица корпорации L'Oreal и богатейшая женщина в мире по версии американского журнала Forbes Лилиан Беттанкур скончалась в возрасте 94 лет. Об этом сообщило в четверг агентство France-Presse.
"Лилиан Беттанкур умерла этой ночью [со среды на четверг] у себя дома", - приводит оно заявление дочери предпринимательницы.