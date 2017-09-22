Строительство первых домов по программе реновации начнется до конца года

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Строительство первых домов в рамках программы реновации в Москве начнется до конца 2017 года. Основная волна возведения домов пойдет с лета 2018 года, сообщил журналистам в пятницу руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

СПЕЦПРОЕКТ Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками Как получить пять комнат вместо одной квартиры в хрущевке и переехать в новостройку из ветхого дома

"Строительство уже первых домов по программе, по новым стандартам, может быть, начнется уже в этом году. Основная волна начнется со следующего года. <...> С лета пойдет основная волна. Весной следующего года начнем строить", - сказал он.

По словам Бочкарева, первоначально город приступит к доработке под стандарты реновации объектов, которые были начаты ранее. "Ряд объектов, которые мы уже строили, <...> модернизировали под стандарты благоустройства и отделки, которые мы заявляем по программе реновации, начнем фактически выполнять в этом году. А самые новые [с "нуля" под требования стандартов реновации] начнутся с середины следующего года", - пояснил глава департамента.

Также он подчеркнул, что в ближайший месяц будет утвержден список первоочередных кварталов для проектирования и строительства, которые обеспечат волновое переселение.

О программе реновации

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром 1 августа, вошло 5144 дома, большинство из которых пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. метров. В них проживает около 1 млн москвичей (350 тыс. квартир - прим. ТАСС).

В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. 8 августа мэр столицы Сергей Собянин утвердил Фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.

Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, Фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица.