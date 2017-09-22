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Ники Минаж может стать послом на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

Общество
22 сентября, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Ранее некоторые СМИ сообщали, что певица оплатит студенту из Бишкека билеты на фестиваль

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Американской певице Ники Минаж, которая оплатит студенту из Бишкека билеты на Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи, предлагают стать послом мероприятия. Об этом ТАСС сообщили организаторы фестиваля.

"Нам приятно, что Ники Минаж интересуется новостями фестиваля и решила проявить свое участие таким образом. Возможно, она знает, что у фестиваля есть общественные послы - известные деятели культуры, спортсмены, общественники, которые также участвуют в организации самого грандиозного молодежного события этого года. Мы приглашаем певицу стать одним из общественных послов и, конечно, будем рады видеть на фестивале", - заявил руководитель пресс-службы ВФМС 2017 Антон Пашков.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Ники Минаж оплатит студенту из Бишкека Акжолу Медербекову билеты на фестиваль в Сочи. Как заявил сам Медербеков ТАСС, на днях он ожидает на свой банковский счет $360 от певицы.

"Я фанат Ники Минаж уже четыре года. Она всегда держит связь с поклонниками. Я написал ей и попросил денег, через неделю она заметила мое обращение и сразу же согласилась. Теперь я в ожидании", - поделился студент.

Медербеков в составе делегации из Киргизии приедет в Сочи 15 октября. По его словам, этот фестиваль открывает многие возможности.

"Я жду от фестиваля саморазвития. Это масштабный фестиваль, после которого откроются многие пути, например, я смогу поехать на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в качестве волонтера. Много возможностей откроется после Сочи. Самой важной темой фестиваля я считаю политику, так как я сам учусь на факультете международных отношений. Ожидается, что будут эксперты ООН, все политики", - заявил Медербеков.

О форуме

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

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