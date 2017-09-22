Норвегия и Канада могут присоединиться к проекту "Дети Арктики. Дошкольное образование"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Партнерами проекта "Дети Арктики. Дошкольное образование", который реализует Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), могут стать Норвегия и Канада. Вопрос об этом обсуждался в ходе заседания рабочей группы по устойчивому развитию при Арктическом совете в Финляндии, сообщили ТАСС в пресс-службе ФАДН.

"Важным итогом обсуждения стала готовность Норвегии и Канады проработать вопрос и стать партнерами проекта "Дети Арктики". С этой целью по линии министерств иностранных дел этих государств будет проведена работа по определению ведомств, непосредственно участвующих в реализации проекта", - рассказали в ведомстве.

Как отметил глава агентства Игорь Баринов, одной из задач проекта является подготовка учителей кочевых школ на основе ведущих российских и мировых практик.

"Наша задача - разработать для учителей кочевых школ современные образовательные программы и методические материалы, взяв все лучшее из российского опыта и международных практик. При этом важно сохранить в образовательном процессе преподавание родного языка, традиции коренных народов", - отметил руководитель ФАДН России.

Проект "Дети Арктики" - первый в сфере образования для детей коренных народов Арктической зоны, который Россия реализует с момента вступления в международную организацию в 1996 году. В его рамках предполагается анализ лучших образовательных практик, исследование уровня когнитивных навыков детей коренных народов Арктической зоны РФ, разработку образовательной программы и методических материалов для учителей кочевых школ, создание международного интернет-ресурса "Дети Арктики" с информацией об образовательных практиках для коренных народов в странах арктического региона.

Проект реализуется ФАДН России совместно с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, представителями научного сообщества, правительством Ямало-Ненецкого автономного округа, который выступает пилотным регионом. На международном уровне проект поддержан Финляндией, председательствующей в Арктическом совете.