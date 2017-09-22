ООН готова приветствовать разработку Россией проекта по интеграции мигрантов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций (ООН) готова приветствовать разработку российского проекта по интеграции мигрантов, если РФ начнет прорабатывать такую инициативу. Об этом в пятницу заявила начальник правового отдела представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в России Ольга Нарымски, выступая на международной конференции, посвященной интеграции мигрантов.

"ООН готова приветствовать разработку в России проекта по интеграции мигрантов, - сказала она. - Надеемся, что это отразится также и на системе предоставления убежища". По словам Нарымски, доступ к процедуре предоставления убежища сильно затруднен, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.

"Мы не выступаем за то, чтобы всем обратившимся давали убежище, потому что есть люди, которые это используют для нелегальных целей, - указал она. - Но каждое дело должно быть рассмотрено справедливо, если человек попадает под критерий беженца, то ему необходимо дать соответствующий статус, а не разрешение на временное пребывание".

По мнению представителя УВКБ, Россия способна принимать и интегрировать переселенцев. "Например, как это было сделано с беженцами из Украины, но, к сожалению, люди из дальнего зарубежья сталкиваются с множеством препятствий при получении убежища в России, над этим нужно работать", - заключила она.

В конце 2016 года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать законопроект об адаптации мигрантов. Документ, как предполагалось, должен был установить "правовые, организационные и экономические основы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации".