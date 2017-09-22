Блогеры и эксперты составят карту родников с чистой питьевой водой в Ленобласти

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Качество родниковой воды в источниках на территории Ленинградской области проверят блогеры и эксперты в рамках общественного проекта, который организован при поддержке региональных властей в рамках Года экологии. Сведения об источниках воды нанесут на общедоступную карту.
"В регионе стартовал общественный проект, посвященный Году экологии. Активисты обследуют родники региона, в том числе находящиеся на особо охраняемых природных территориях, возьмут пробы воды, которые исследуют в сертифицированных лабораториях. В результате будет составлена карта с характеристиками воды в разных источниках", - сообщает в пятницу пресс-служба правительства Ленинградской области.
По словам организаторов, принять участие в проекте может любой желающий, отметив на интерактивной электронной карте популярный у местных жителей природный источник питьевой воды. По всем отмеченным точкам проедут организаторы проекта и возьмут пробы, чтобы отдать их на экспертизу в лабораторию. Параллельно они будут составлять схему проезда к источникам, чтобы отразить ее на карте вместе со сведениями о качестве воды в роднике. На карте, которая запущена на сайте проекта 15 сентября, уже отметили более 100 родников.
Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.