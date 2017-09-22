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В Чехии выпущена книга комиксов к 100-летию революции в России

Общество
22 сентября, 18:05 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 22, сентября. /ТАСС

Издание охватывает события второй половины XIX века и не носит идеологического характера

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ПРАГА, 22 сентября. /ТАСС/. Истории Российской коммунистической партии (большевиков) и 100-летию победы Великой Октябрьской социалистической революции в России просвещена книга комиксов, выпущенная пражским издательством Edika.

Выполненное в популярном жанре рисованных иллюстраций издание названо "Хроника большевизма". Оно не носит идеологического характера. "Авторский коллектив попытался представить читателям объективно и наглядно события, изменившие ход мировой истории", - рассказал журналистам автор текстовой части книги, писатель и публицист Зденек Лежак.

"Альбом охватывает события второй половины XIX века, когда в Европе и России стали распространяться идеи марксизма, создаваться коммунистические организации и возник ленинизм, и до 1924 года - смерти вождя российских большевиков Владимира Ленина, - отметил он. - Нашей целью было в одной книге описать и, главное, проиллюстрировать иногда, возможно, с определенной долей иронии, истоки возникновения большевистской партии и захват ею власти в России".

Автором иллюстраций стал популярный чешский оформитель комиксов художник Якуб Душек. Этому творчеству он посвятил последние 15 лет.

Кроме того, Якуб Душек известен как режиссер и создатель мультфильмов с исторической тематикой. Некоторые из них транслировались по телеканалам государств-членов Евросоюза.

Ранее коллектив, работавший над "Хроникой большевизма", выпустил альбомы комиксов, рассказывающие о жизни и деятельности великого чешского короля Карла IV (1346-1378), Гуситских войнах (1419-1434) и выдающейся императрице Священной римской империи Марии-Терезии (1740-1780).

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